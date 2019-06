Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zeugen zu Unfall in der Neckarauer Straße gesucht - Radfahrer stürzte zu Boden - Unfallhergang noch unklar

Mannheim (ots)

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, in der Neckarauer Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 29-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Mannheim-Innenstadt unterwegs und wollte in Höhe der Einmündung zur Kurzgewannstraße nach rechts auf das Gelände der JET-Tankstelle abbiegen. Er setzte den Blinker und hielt an, um einem Autofahrer, der von dem Tankstellengelände herausfahren wollte, die Vorfahrt zu gewähren. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Radfahrer den Radweg der Neckarauer Straße in gleiche Richtung. Der Mann kam plötzlich in Höhe der Tankstelle an einem Verkehrsschild ins Schlingern und stürzte zu Boden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der 36-Jährige gegenüber den Beamten an, dass der Opel-Fahrer keinen Blinker gesetzt habe und unachtsam auf das Tankstellengelände gefahren sei, weshalb er nicht mehr ausweichen konnte und mit diesem kollidierte. Es konnten jedoch weder am Fahrrad noch am Opel Beschädigung festgestellt werden. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Da die Beteiligten sowie ein Zeuge unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

