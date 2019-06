Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: BMW-Fahrer verliert durch Sekundenschlaf die Kontrolle und prallt gegen geparkten PKW

Mannheim (ots)

Da er in einen kurzzeitigen Sekundenschlaf fiel, verlor ein 20-jähriger BMW-Fahrer am frühen Freitag, gegen 3:35 Uhr, in der Dudenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte infolgedessen gegen einen geparkten Opel. Der junge Mann war in Richtung Käfertaler Straße unterwegs, als er in Höhe des Anwesens 8 einschlief und am Fahrbahnrand mit dem Opel kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch den heftigen Aufprall so stark beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Sie mussten abgeschleppt werden. Der 20-Jährige zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

