Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mannheim (ots)

Ein aus Leimen stammender Yamaha-Fahrer wurde am Donnerstag kurz vor 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Verursacht hatte den Crash ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer, der zunächst bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich Kaiserring/Kunststraße/Friedrichsplatz eingefahren war, wegen eines Rückstaus aber stoppen musste. Als wieder freie Fahrt war, die Ampel zeigte zwischenzeitlich Rotlicht, krachte der Mercedes mit dem Motorrad des Leimeners zusammen. Die Fahrzeuge, an denen Schaden von 12.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppdienst ab. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

