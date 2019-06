Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach Verkehrsunfall Straßenbahnverkehr lahmgelegt

Mannheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen musste die Gleise für den Straßenbahnverkehr in der Schwetzinger Straße gesperrt werden. Gegen 08:20 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Hyundai von der Keplerstraße kommend in die Schwetzinger Straße. Dabei übersah die Fahrerin einen von rechts kommenden Renault. Der 75-jährige Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Trotz des hohen Sachschadens von mehr als 13.000 EUR wurde glücklicherweise jedoch niemand verletzt. Da beide Autos nicht mehr bewegt werden konnten, musste diese abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergung blieben die Gleise in der Schwetzinger Straße gesperrt.

