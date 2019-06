Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau: Wildschwein rammt VW Tiguan

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Eberbacher war am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht auf der L 535 von Schönau-Altneudorf kommend in Richtung Schönau unterwegs, als ein Wildschwein die Straße querte. Das Auto erfasste das Tier, das im Anschluss auch vom Jagdpächter von seinem Leiden erlöst wurde. Am VW Tiguan entstand Schaden von mehr als 2.000 Euro; der Fahrer selbst wurde zum Glück nicht verletzt.

