Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Reifendiebstahl

Gifhorn (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 03:00 Uhr meldeten zwei Zeugen persönlich in der Wache der PI Gifhorn, das zwei unbekannte Personen kurz zuvor aus dem Bereich des Autohauses Sternpartner in der Celler Straße in Gifhorn wegliefen. Die flüchtenden Personen hatten zuvor drei Austellungsfahrzeuge auf Steinen aufgebockt und die Reifen abmontiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 6.000 EUR.

