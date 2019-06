Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Meine (ots)

Am Samstagabend kam es beim Schützenfest in Meine zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Festbesuchern und Polizeibeamten nebst Sicherheitsdienst. Zwei männliche Personen urinierten öffentlich unter einer Laterne an den Zaun des Festgeländes. Von beiden Personen wollten die eingesetzten Polizeibeamten die Personalien für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufnehmen. Ein 40-jährige Weyhäuser verweigerte die Angabe seiner Personalien und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Ein hinzugekommener Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde von der Person unvermittelt geschlagen. Der Begleiter des Weyhäusers floh in diesem Moment. Der Weyhäuser selbst wurde in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich heftig und schlug einem 24-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht sowie einem 45-jährigen Polizeibeamten gegen die Hand. Beide Beamte wurden bei dem Angriff verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der 45-jährige Beamte ist bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig. Bei der Gewahrsamnahme kam ein 33-jähriges Familienmitglied aus Abbesbüttel hinzu und wollte die Person aus dem Gewahrsam befreien. Der Abbesbütteler wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Beide Personen leisteten massiven Widerstand und konnten durch Mithilfe des Sicherheitsdienstes unter Kontrolle gebracht werden. Beide Personen waren alkoholisiert und wurden dem Gewahrsam zugeführt. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenenbefreiung gegen die Beteiligten eingeleitet.

