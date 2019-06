Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin erfasst Rollerfahrer - stationäre Aufnahme im Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Beim Linksabbiegen auf den Neckarstaden missachtete am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr eine 31-jährige Volvo-Fahrerin einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Rollerfahrer und erfasste diesen. Der 39-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstbehandelt wurden und eine anschießende stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Beide Fahrzeuge, an denen Gesamtschaden von 6.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg wie auch eine Spezialfirma waren zwecks Reinigungsarbeiten im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Der Linienbusverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet; zu größeren Behinderungen kam es nicht.

