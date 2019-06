Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Bei Gaststätteneinbruch Geldspielautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Brachial eingebrochen wurde am Donnerstag, zwischen Mitternacht und 9:30 Uhr, in eine Gaststätte in der Akazienstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zunächst ein Fenster der Gaststätte aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Im Anschluss machten sie sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen und drangen über diese in das Lokal ein. Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen daraus das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

