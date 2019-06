Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: An Ampel Auffahrunfall verursacht - ca. 8.000 Euro Schaden

Heidelberg (ots)

Auf der B37, an der Einmündung zum Kurpfalzring, kam es am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz war auf der B37 in Richtung L637 unterwegs und musste aufgrund einer gelben Ampel bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 49-jährige Mitsubishi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf den Mercedes auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Der Mercedes des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell