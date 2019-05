Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Unbekannte brechen in Kleingartenanlage zwei Gartenhäuser auf - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Mannheim (ots)

In zwei Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Breisacher Straße brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr, ein. Die Täter waren auf bislang ungeklärte Art und Weise auf die Gartengrundstücke gelangt und hatten an einem der beiden Gartenhäuser ein Fenster aufgehebelt. Des Weiteren wurden auf dem Grundstück drei Geräteschuppen aufgebrochen und u.a. eine Akkusense, ein Laubbläser, ein Hochdruckreiniger, Akkus und Bargeld entwendet. An dem zweiten Gartenhäuschen schlugen die Täter zunächst ein Fenster ein und hebelten dann noch gewaltsam die Eingangstür auf. Mit zwei Getränkekästen, einem Baustellenradio und weiteren Gartengeräten machten sie sich dann aus dem Staub. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Es ist möglich, dass in der Kleingartenanlage noch in weitere Gartenhäuser eingebrochen wurde.

Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

