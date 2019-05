Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn aus den Schienen gesprungen - keine Verletzten - Polizei regelt Verkehr

Heidelberg: (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr sprang eine Straßenbahn an der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße aus den Schienen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, alle Fahrgäste konnten aussteigen. Dabei wurden Teile der Fahrbahn blockiert, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei regelte den Verkehr, so dass größere Stauungen vermieden werden konnten. Gegen 10.40 Uhr konnte die Straßenbahn wieder ins das Gleis gehoben werden und die Fahrt fortsetzen.

