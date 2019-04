Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Tablet aus Lkw gestohlen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Firmentablet, welches sich in dem Lkw auf einem Gelände in der Straße "Großer Stadtacker" befand, stahl in der Nacht zum Freitag kurz vor 3 Uhr ein bislang unbekannter Täter. Während das Fahrzeug beladen wurde, näherte sich offenbar ein Unbekannter und entnahm aus dem Innenraum das Tablet im Wert von mehreren hundert Euro.

Ein Zeuge hatte kurz vor 3 Uhr einen ca. 30 - 40 Jahre alten und 185 cm großen Mann wahrgenommen, der sich auf dem Gelände aufgehalten hatte und dann urplötzlich in Richtung Bahnhof davonrannte. Der Unbekannte war von schlanker Statur, trug eine blaue Basecap sowie einen grauen Pullover.

Zeugen, denen evtl. die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

