POL-MA: BAB 6/Hockenheim/R-N-K: 39-Jähriger wg. d. dring. Verdachts d. unerl. Einfuhr von Btm i. n. geringer Menge und Beihilfe zum Handeltreiben mit Btm i. n. geringer Menge auf Antrag der Sta MA in U-Haft

BAB 6/ Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Mannheim bereits am 16.04.2019 Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 39-Jährige am 15.04.2019 als Drogenkurier knapp 900g Marihuana und 100g Amphetamin aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Der 39-Jährige wurde in seinem Fahrzeug am 15.04.2019 gegen 12 Uhr an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West von einer Fahndungsstreife des Verkehrskommissariats Walldorf kontrolliert, hierbei wurden die Drogen entdeckt und beschlagnahmt, der 39-Jährige vorläufig festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass die Drogen in den Stuttgarter Raum transportiert werden sollten. Der 39-Jährige Drogenabhängige wollte durch den Transport Schulden bei seinem Dealer abarbeiten und war sich zudem bewusst, dass dieser die Drogen gewinnbringend veräußern wollte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Beschuldigte am 16.04.2019 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen die Beschuldigten Haftbefehl. Er wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg dauern an.

