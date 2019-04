Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B 535. Er war um 16.30 Uhr mit seiner BMW auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als er in Höhe des Kurpfalzhofes nicht genügend auf den vor ihm stockenden Verkehr achtete. Er versuchte zwar noch eine Vollbremsung, prallte ab dennoch auf einen Citroen und überschlug sich in der Folge. Der Biker wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 41-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 9.000 Euro. *mm

