Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Freitag zwischen 9.45 Uhr und 10.20 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Straße Am Forum parkenden Fiat 500. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde das Auto beim Einparken beziehungsweise beim Ausparken touchiert.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich beim Revier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

