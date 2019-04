Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 5/BAB 6: Fahndungskontrollen im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Walldorf/BAB 5/BAB 6 (ots)

Unter der Federführung der Fahndungsgruppe des Verkehrskommissariats Walldorf führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gemeinsame Fahndungskontrollen auf den Bundesautobahnen 5 und 6 durch. Auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße waren an den Maßnahmen beteiligt.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurde eine Vielzahl von Fahrzeugen und Personen überprüft. Nachfolgende Ergebnisse konnten dabei erzielt werden:

- 2 x Diebstahlsdelikte (entwendete Zulassungsplaketten, Kennzeichen) - 2 x Verstöße wegen Drogenbesitzes - 1 x Urkundenfälschung (Anbringen Kennzeichen an anderes Fahrzeug) - 1 x Verstoß gegen das Ausländerrecht (unerlaubter Aufenthalt= - 1 x Fahren unter Drogeneinfluss - 3 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (Gebrauch nicht versicherter Pkws) - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Darüber hinaus konnten Hinweise bezüglich der Vorgehensweise von Trickdieben und -betrügern erlangt werden.

Die gemeinsamen Maßnahmen haben sich bewährt und werden fortgesetzt.

