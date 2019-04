Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Reifen und hochwertige Fahrräder von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 7:30 Uhr, das Gelände einer Firma für Abwassertechnik in der Zielstraße heim und bockten dort zwei Mercedes auf Betonplatten auf. Sie demontierten an einem der Firmenwägen alle vier Reifen und entwendeten diese. Am anderen Fahrzeug wurde lediglich ein Reifen abmontiert. Des Weiteren beschädigten die Unbekannten an einem dritten Firmenwagen den rechten Außenspiegel. Während der entstandene Sachschaden derzeit nicht beziffert werden kann, wird der Wert des Diebesguts auf über 1.000 Euro geschätzt.

Von dem Firmengelände wurden zudem zwei hochwertige Fahrräder gestohlen, die verschlossen auf dem Anwesen abgestellt waren. Dabei handelt es sich um ein Rennrad sowie ein Mountainbike im Wert von über 2.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell