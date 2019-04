Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter bei Einbruch in Bäckerei von Alarmanlage vertrieben - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Montag, kurz vor 1 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in eine Bäckereifiliale in der Seckenheimer Straße, in Höhe der Kleinfeldstraße, einzubrechen. Der Täter hatte sich zunächst an der Haupteingangstür zu schaffen gemacht, welche sich allerdings nicht öffnen ließ. Als er dann versuchte die Seiteneingangstür aufzubrechen, löste die Alarmanlage aus, woraufhin der Unbekannte von seinem Vorhaben abließ und die Flucht ergriff. Aus der Bäckerei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell