POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannte beschädigen Ford Mustang - Wer hat etwas verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter bereits am Montagabend, 1. April, im Stadtteil Innenstadt einen geparkten Ford Mustang. Die Täter schlugen zwischen 18.45 Uhr und 23.15 Uhr an einem Ford Mustang, der in der Straße zwischen L 7 und L 9 abgestellt war, beide Seitenscheiben, das linke hintere Dreiecksfenster sowie die Heckscheibe mit einem nicht bekannten Schlagwerkzeug ein. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

