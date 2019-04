Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Bar, Automaten aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Walldorf (ots)

In der Schwetzinger Straße, in Höhe der Hardtstraße, brach ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, zwischen 1 Uhr und 8:30 Uhr, in eine Bar ein und machte sich im Inneren gewaltsam an drei Geldspielautomaten zu schaffen. Der Unbekannte war durch Aufhebeln eines Fensters in das Lokal gelangt. Aus den Automaten entwendete er das gesamte Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und ergriff dann, so schnell wie er hereingekommen war, wieder die Flucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.

