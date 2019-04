Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Geldspielautomaten in Pizzeria aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr, wurde in eine Pizzeria in der Alten Frankfurter Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich gewaltsam an der Hintertür der Pizzeria zu schaffen gemacht und gelangte über diese ins Innere. Er brach im Anschluss drei Geldspielautomaten auf und entwendete daraus das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Weiterhin ließ der Täter bei der Flucht noch Wechselgeld mitgehen. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

