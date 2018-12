POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer schlagen sich

Freiburg (ots) - Einen heftigen Schlagabtausch zwischen mehreren Personen hat es am Montagabend hinter einer Tankstelle in Bad Säckingen gegeben. Kurz nach 22:00 Uhr waren sich zwei Autofahrer im Gegenverkehr begegnet. Aufgrund einer Engstelle wegen eines geparkten Wagens war ein Passieren nicht möglich und beide hielten an. Während ein 30 Jahre alter Mann in seinem Pkw sitzen blieb und wartete, stieg sein Gegenüber, ein 48 Jahre alter Mann, aus, schlug durch das offene Fenster nach ihm und zerrte den Angegriffenen aus dem Auto. Dieser setzte sich zur Wehr. Hieraufhin mischte sich ein 22 Jahre alter Angehöriger des Aggressors ein und beide traten nach dem 30-jährigen, der irgendwann zu Boden ging. Alle drei Beteiligten wurden verletzt, der 48-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

