POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Kind mit Cityroller prallt in Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein 10-jähriger Junge hat sich am Montagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der Bub überquerte mit seinem Cityroller die St. Blasier Straße am Ende einer Unterführung. Dabei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr. Während ein Autofahrer, der auf der linken Spur fuhr, noch rechtzeitig bremsen konnte, gelang dies einem 21 Jahre alten Mazda-Fahrer auf der rechten Spur nicht. Sein Auto berührte den Jungen samt Roller, der dadurch zu Boden geworfen wurde. Mit einer Prellung am Kopf kam er vorsorglich ins Krankenhaus. Sowohl der Pkw als auch der Roller wurden nur geringfügig beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell