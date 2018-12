POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Am Montagabend gegen 18.30 Uhr missachtete eine 77jährige Fiat-Fahrerin die Vorfahrt einer 48jährigen VW-Fahrerin. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Schopfheim-Grienmatt zur B317. Die VW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Lörrach unterwegs, die Fiat-Fahrerin fuhr auf die Bundesstraße ein. Hier kam es zur Kollision. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

