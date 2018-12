POL-FR: Lauchringen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall am Montagabend hat bei Lauchringen drei Verletzte gefordert. Gegen 17:50 Uhr war es an der "Bechterbohler Kreuzung" zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer, der von Bechtersbohl an die Kreuzung herangefahren war, hatte die Vorfahrt eines VWs auf der B 34 missachtet. Die 35-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Klettgau unterwegs war, und ihre jugendliche Beifahrerin verletzten sich leicht, so wie auch der BMW-Fahrer. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Neben zwei Rettungswagen war auch der Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro.

