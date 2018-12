POL-FR: Rheinfelden: Hundehalter und Hund verletzt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, gegen 13.10 Uhr, soll es in Rheinfelden-Karsau auf einer Wiese bei der Grienäckerstraße zu einem Beißvorfall unter Hunden gekommen sein. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Rheinfelden rissen sich zwei Hunde eines Pärchens los und verbissen sich in den Hund eines Mannes. Dieser versuchte noch die beiden Hunde von seinem eigenen zu lösen, soll hierbei jedoch gestolpert sein und sich selbst leicht verletzt haben. Sein Hund wurde durch die Attacke schwer verletzt und musste in eine Tierklinik verbracht werden. Das Pärchen ist bislang namentlich nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

