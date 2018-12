POL-FR: Steinen: Ohne Fahrschein - Zugbegleiter beleidigt

Freiburg (ots) - Der Polizeiposten Steinen ermittelt wegen Erschleichen von Leistungen und Beleidigung gegen einen 18 Jahre alten Mann. Dieser war am Montag gegen 11 Uhr dem Prüfdienst in der S-Bahn bei Steinen aufgefallen, da er keinen Fahrschein vorzeigen konnte. Bei der anschließenden Feststellung seiner Personalien flüchtete die Person zunächst aus dem Zug. Die Polizei konnte den Mann jedoch in der Jahnstraße antreffen und die Personalien erheben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Lörrach.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell