POL-FR: Teningen: Spiegelstreifer in der Riegeler Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldungen) -

Teningen: Spiegelstreifer in der Riegeler Straße - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen streifte gegen 11.00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Riegeler Straße geparkten Mercedes Sprinter in Höhe der Hausnummer 49 und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

