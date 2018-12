POL-FR: Binzen: Unfallflucht mit erheblichem Schaden

Freiburg (ots) - Beim Ein- oder Ausparken wurde am Samstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in Binzen ein Seat beschädigt. Der Unfall soll sich auf einem Parkplatz im Kanderweg zugetragen haben. Am Seat entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, entgegen.

