POL-FR: Löffingen - Vielzahl von Sachbeschädigungen in einer Nacht

Freiburg (ots) - Löffingen, Ortsgebiet Unadingen - In der Nacht von Freitag, 07.12.2018 auf Samstag, 08.12.2018 wurden in Unadingen insgesamt 14 Straßenlaternen beschädigt. Der oder die Täter haben jeweils gegen die Laternenmasten getreten, oder gedrückt. Hierbei wurden 6 Lampengläser vollständig zerstört, 1 Abdeckung der Stromzufuhr beschädigt, sowie 7 Straßenlampen durch drücken in Schräglage gebracht. Betroffen sind die Lindenstraße, Kirchäckerstraße, Weißkreuzstraße, Mauchachstraße und der Hirtenweg. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Wer Hinweise geben kann, der sachbearbeitende Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360, nehmen diese entgegen.

