POL-FR: Klettgau: Einbruch in Bank - Alarmanlage vertreibt Täter - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in Klettgau-Grießen kam es am Freitagabend. Ein oder mehrere Täter drangen zuerst in das Treppenhaus des Gebäudes ein. Hier wurde versucht, die Türe zur Bank aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand. Danach hebelten die Einbrecher Fenster, die sich auf der Rückseite des Hauses befinden, auf und kamen so in die Räume der Bank. Im Innern wurde versucht, an den Tresor zu kommen. Die Täter dürften von der Alarmanlage vertrieben worden sein. Diese löste kurz nach 23:00 Uhr aus. Bei Eintreffen der Polizei war niemand mehr in der Bank. Die EG Einbruch hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen rund um die Bank, die in der Erzinger Straße liegt (Kontakt 07741 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell