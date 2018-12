POL-FR: Sexuelle Belästigung in der Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Samstag des 08.12.2018, gegen 18:35, kam es in der Straßenbahn der Linie 1, zu einem Sexualdelikt in Freiburg-Littenweiler. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde in einer vollbesetzten Straßenbahn eine 34-jährige Frau von einer männlichen Person unsittlich berührt. Durch einen Zeugen wurde eine zufällig an der Straßenbahnhaltestelle befindliche Polizeistreife über den Vorfall informiert. Infolgedessen konnte die männliche Person, welche sich noch in der Straßenbahn befand, festgenommen werden. Es handelt sich bei der Person um einen 32-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

