POL-FR: Schopfheim: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Person mit Messer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstag, gegen 0.45 Uhr, soll es in oder vor einem Club in Schopfheim-Gündenhausen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten hier zwei Männer in Streit, in dessen Verlauf ein Messer eingesetzt worden sein soll. Die Polizei konnte die beiden alkoholisierten Männer antreffen und stellte bei dem 29 jährigen Litauer eine Verletzung am Rücken fest, mutmaßlich eine Stichverletzung. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Ein tatverdächtiger 33jähriger Deutsch-Russe wurde vorläufig festgenommen. Beide Beteiligten machten gegenüber der Polizei bislang keine Angaben zum Vorfall. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, Zeugen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

