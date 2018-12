POL-FR: Rheinfelden: Schwertransport kontrolliert

Freiburg (ots) - Am Montag gegen 03 Uhr war eine Polizeistreife aus Rheinfelden zur Begleitung eines Schwertransportes in Rheinfelden eingesetzt. Während der Kontrolle zu Beginn des Transportes fuhr ein Lkw mit deutlicher Überbreite an den Polizeibeamten vorbei. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Fahrer entgegen der behördlichen Auflagen ohne Polizeibegleitung unterwegs war. Das Unternehmen aus den Niederlanden muss nun mit einem Bußgeld und den Kosten für die weitere polizeiliche Begleitung rechnen.

