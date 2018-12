POL-FR: Höchenschwand: Pkw kommt auf Dach zum Liegen - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Eine Autofahrerin hat sich verletzt, nachdem sie am Montagmittag bei Höchenschwand von der Straße abgekommen war und ihr Auto auf dem Dach liegen blieb. Kurz nach 16:00 Uhr war die 19-jährige Frau mit ihrem Toyota auf der B 500 von Häusern in Richtung Höchenschwand unterwegs, als das Heck ihres Wagens in einer Kurve ausbrach. Die Straße war schneebedeckt. Der Toyota geriet von der Straße, überfuhr einen Lotpfosten und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die junge Fahrerin kam verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, konnte dieses aber nach einer ambulanten Versorgung noch am gleichen Tag wieder verlassen. Der Toyota wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Schadenshöhe liegt bei gut 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell