POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Ermittler suchen mit Phantombild nach Täter.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4232294)) berichtet, erlitt ein Mann am vergangenen Samstag bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung unterhalb der Steinernen Brücke lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter und seinem Begleiter ein. Spezialisten sicherten die Spuren der Tat. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen hatten die Tat beobachtet. Sie schätzen das Alter des Täters auf Mitte 20 und seine Größe auf ungefähr 1,70 Meter bis 1,75 Meter. Der Mann soll kräftig sein, eine helle Hautfarbe und schwarze Haare haben. Er hatte einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, ein weißes Oberteil und eine dunkle Jacke. Möglicherweise war sie aus Leder.

Der Begleiter wird auf ca. 20 -25 Jahre sowie eine Größe von 1,70 Meter bis 1,75 Meter geschätzt. Er ist schlank, hatte eine helle Hautfarbe und kurze dunkle Haare. Auch er trug eine blaue Jeans, ein weißes Oberteil und eine dunkle Jacke.

Mit Hilfe der Zeugenaussagen hat die Polizei ein Phantombild des Täters erstellt. Durch die Veröffentlichung dieses Bildes erhoffen sich die Ermittlungsbehörden weitere Hinweise auf den Täter.

Außerdem fragen die Kriminalisten:

- Wer kennt eine Person, die Ähnlichkeiten mit dem Phantombild aufweist? - Wer kennt Personen, auf die die Beschreibungen passen? - Wem sind am Samstag in der Zeit zwischen 1.30 und 2.30 Uhr im Bereich der Steinernen Brücke zwei Männer aufgefallen, auf die die Beschreibungen passen? - Wer hat gegen 02.00 Uhr auf der Neuen Straße zwei Männer laufen sehen? - Wer hat gegen 01.45 Uhr zwei junge Männer in Richtung des Tatorts laufen gesehen? - Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm (0731/1880) entgegen.

Hinweis an die Medien: Den Redaktionen wurde das Phantombild zu dieser Meldung per E-Mail übermittelt. So soll der Täter ausgesehen haben. Das Bild ist freigeben zur Veröffentlichung mit dieser Meldung.

Hinweis an die übrigen Nutzer unseres Services: Das Phantombild entnehmen Sie bitte den Medien.

