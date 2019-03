Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim unachtsamen Herausfahren aus einem Grundstück in der Straße "In der Au" erfasste am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr ein Lkw-Fahrer einen ordnungsgemäß auf dem Fahrradstreifen fahrenden 80-jährigen Radfahrer. Der Senior stürzte, zog sich aber offenbar nur leichtere Verletzungen zu. Der Sinsheimer wollte sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Der Verursacher gab bei der Unfallaufnahme den Verstoß zu. Ob bzw. in welcher Höhe Schaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

