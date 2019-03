Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wieder Einbruch in dieselbe Bäckerei Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Erneut stiegen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei in der Bohnenbergerstraße ein. Der letzte Einbruch liegt gerade mal eine Nacht zurück (wir berichteten am 13.03.2019).

Auch im jüngsten Fall wuchteten die Einbrecher eine Türe auf und machten sich an dem Tresor zu schaffen. Aufbrechen konnten sie diesen allerdings nicht, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beamten schließen zudem nicht aus, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Zeugen, die zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr und Freitagfrüh, 5 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

