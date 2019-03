Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Mercedes beschädigt - Kommt der Fahrer eines Linienbusses in Frage ? Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Den in einer Parkbucht in der Theodor-Heuss-Straße geparkten Mercedes beschädigte am Donnerstagnachmittag vermutlich der Fahrer eines Linienbusses mit LU-Kennzeichen, richtete Schaden von 2.000 Euro an und fuhr dann aber weiter. Zwei Zeugen wurden offenbar auf das Geschehen gegen 16.30 Uhr aufmerksam und sprachen den Geschädigten, der gerade aus der Poststelle gekommen war, auch an. Danach setzten sie jedoch ihren Weg fort. Diese zwei Zeugen oder aber Sonstige, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

