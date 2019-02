Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Diebe in der Umkleidekabine einer Schulturnhalle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Zwei Diebe trieben am Dienstagabend in einer Schulturnhalle im Stadtteil Neckarau ihr Unwesen. Das Duo betrat gegen 20.30 Uhr während eines Sporttrainings die Umkleidekabine der Turnhalle im Neckarauer Waldweg und durchwühlten Taschen und Spinde. Einer Zeugin fielen die beiden Männer im Schulhof auf, als diese sich gerade in Richtung Neckarauer Waldweg entfernen wollten. Sie folgte den beiden und sprach sie an. Daraufhin rannten die jungen Männer in Richtung Rheingoldstraße davon. Die Zeugin nahm die Verfolgung auf und machte einen Verkehrsteilnehmer auf die Flüchtenden aufmerksam. Dieser schnitt den beiden den Weg ab, woraufhin ein 19-Jähriger eingeholt und festgehalten werden konnte. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte dieser jedoch durch eine weitere Zeugin in einer Straßenbahn der Linie 3 erkannt und fotografiert werden. Anhand des Bildes konnte er rasch identifiziert werden. Der 19-Jährige konnte jedoch an seiner Wohnanschrift bisher nicht angetroffen werden.

Bei dem 18-jährigen Mann konnte neben einer SIM-Karte, einem Feuerzeug, Bargeld auch ein Smartphone aufgefunden werden. Alle Gegenstände konnten Teilnehmern des Sporttrainings in der Schulturnhalle zugeordnet werden. Bei einer Absuche des Fluchtwegs wurde in einem Gebüsch ein Tablet-PC gefunden. Der Eigentümer hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Ob das Tablet allerdings von den flüchtenden Tätern weggeworfen wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Flucht der beiden Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

