Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 54-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 54-jährige Fahrerin eines Pedelec bei einem Unfall am Dienstag gegen 18.35 Uhr auf einem Wirtschaftsweg im Gewann Entenlach zu. Die Radlerin war von der Bahnstadt kommend in Richtung Diebsweg unterwegs, als ihr auf dem Wirtschaftsweg ein 26-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger entgegenkam. Obwohl der Traktorfahrer noch nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand fuhr, kam die Radlerin ins Straucheln und stürzte zu Boden. Der Anhänger überrollte beim Vorbeifahren noch den Lenker des E-Bikes. Die 54-Jährige wurde durch einen Notarzt an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen, Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell