Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein unbekannter Täter in das Gebäude einer Privatschule im Stadtteil Neckarstadt ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Unbekannte am Montag unberechtigt das Gebäude, verbarg sich bis abends dort und ließ sich schließlich einschließen. Er entwendete einen Turnbeutel, mehrere Schlüssel und Transponder. Zudem brach er mehrere Schränke im Gebäude auf. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Eindringling konnte das Gebäude unerkannt wieder verlassen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

