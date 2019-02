Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sauna im Außenbereich eines Freizeitbads abgebrannt - Sachschaden ca. 30.000 Euro

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr zu einem Sauna-Brand im Außenbereich eines Freizeitbads in der Waidallee. Mehrere Anrufer meldeten sich über Notruf bei der, nachdem die Rauchwolke bis zur Autobahn sichtbar war. Wie sich herausstellte, stand eine Sauna in Vollbrand, die Freiwillige Feuerwehr aus Weinheim konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

