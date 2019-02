Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Radfahrer beim Überqueren der L 597 von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr wurde ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 597 zwischen Schwetzingen und dem Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam der Radfahrer aus der Straße "Im Büchsenschall" und überquerte die L 597 in den Friedrichsfelder Weg. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines auf der bevorrechtigten Landesstraße in Richtung Friedrichsfeld fahrenden 60-Jährigen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 32-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert, auch der Autofahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen.

