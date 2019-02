Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Lkw miteinander kollidiert, zwei Verletzte, hoher Sachschaden, Unfallaufnahme im Gange (Pressemeldung 1)

Mannheim (ots)

Am Dienstag kurz vor 16 Uhr kam es auf der Rheinvorlandstraße in Höhe der Hausnummer 5a zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lkw die Rheinvorlandstraße in Richtung Rheinkaistraße. In Höhe der Rheinvorlandstraße 5a fuhr ein 7,5 Tonner von einem Parkplatz auf die Straße und übersah offensichtlich den anderen Lkw. Der 7,5 Tonner wurde frontal an der Beifahrerseite von dem anderen Lkw erfasst.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Die Unfallaufnahme ist im vollen Gange. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

