Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall gebaut und abgehauen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmorgen eine bislang noch unbekannte Frau in der Mannheimer Innenstadt. Ein 19-jähriger Mann war kurz vor 9 Uhr mit seinem VW-Polo auf dem rechten Fahrstreifen des Friedrichsrings in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. Wenige Meter vor ihm fuhr eine Frau mit ihrem Toyota Yaris auf der linken Spur in gleicher Richtung unterwegs. Diese geriet immer wieder leicht nach rechts von ihrer Fahrspur ab. Als der Polo-Fahrerin Höhe der Tullastraße schließlich neben dem Toyota fuhr, geriet dieser wieder nach rechts auf den Fahrstreifen des 19-Jährigen. Dieser wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Sein Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Polo fuhr nach dem Zusammenprall einfach weiter.

Der Fahrer des Polo konnte das Kennzeichen ablesen, das sein Beifahrer schließlich notierte. Die Fahrerin des Toyota konnten beide wie folgt beschreiben:

- Ca. 40 bis 50 Jahre alt - Dunkle Hautfarbe - Haare zusammengebunden

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Toyota-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4015 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell