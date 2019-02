Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag zwischen 17 und 23.15 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Eichholzweg im Ortsteil Balzfeld eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen war zunächst der Versuch, eine Kellertüre aufzubrechen, gescheitert. Anschließend wurde ein Kellerfenster mitsamt dem davor liegenden Metallrost aufgebrochen, wodurch der Täter in das Haus gelangte. Dort durchsuchte er mehrere Räume in beiden Geschossen und erbeutete Schmuckstücke. Anschließend verließ der Täter den Tatort durch die Terrassentür, zuvor hatte er den Rollladen nach oben gezogen. Die Kriminaltechnik übernahm die Spurensicherung. Die weitere Bearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch übernommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

