Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Terrassentür eingeschlagen und eingebrochen - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Haus im Rubinweg im Stadtteil Gauangelloch ein. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Einfamilienhauses und schoben den Rollladen der Terrassentür hoch. Nachdem mehrere Aufhebelversuche scheiterten, wurde ein Loch in Glasscheibe geschlagen und die Terrassentür geöffnet. Im Hausinnern durchsuchten die Einbrecher alle Räume und erbeuteten nach derzeitigem Stand ein Laptop, eine Spardose mit Bargeld sowie Schmuck. Anschließend verließen sie den Tatort wieder über die Terrasse. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch oder unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

