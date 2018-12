POL-MA: Mannheim-Sandhofen: An Kreuzung zusammengestoßen - ca. 8.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - In der Groß-Gerauer Straße, an der Einmündung zur Maria-Rigel-Straße, ereignete sich am Sonntagabend, gegen 20:10 Uhr, ein Verkehrsunfall mit ca. 8.000 Euro Sachschaden. Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi von der Scharhofer Str. kommend die Groß-Gerauer Straße und musste an der Einmündung aufgrund eines von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrers anhalten. Der 18-jährige Fahrer des Audis bog nach links in die Groß-Gerauer Straße ab, missachtete dabei das Rechtsfahrgebot und streifte mitten auf der Fahrbahn den Audi des 33-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

